На первом "Трампофоне" неправильно изображен американский флаг

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. На корпусе смартфона Trump Mobile T1 от американского президента Дональда Трампа изображен флаг США с 11 полосами вместо положенных 13, выяснило РИА Новости, изучив обзоры первых получателей телефона в социальных сетях.

Телефон T1 стоимостью 499 долларов поступает покупателям после нескольких переносов сроков начала поставок. Пока устройства получают преимущественно журналисты и блогеры.

Настоящий флаг США имеет 13 горизонтальных полос, символизирующих 13 первых колоний. На Trump Mobile их на две меньше. Примечательно, что в февральских промоматериалах флаг был изображен правильно, выяснило РИА Новости.

« "Они даже флаг правильно нарисовать не смогли", - написал один из пользователей.

Другой предположил, что ошибка намеренная, так как по американскому законодательству нельзя зарегистрировать торговую марку с изображением флага США , поэтому надпись "TRUMP MOBILE" под флагом якобы заменяет две недостающие полосы. Однако, даже этот пользователь признал дизайн странным.