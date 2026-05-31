Рейтинг@Mail.ru
На первом "Трампофоне" неправильно изображен американский флаг - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 31.05.2026 (обновлено: 09:22 31.05.2026)
На первом "Трампофоне" неправильно изображен американский флаг

РИА Новости: на смартфоне Trump Mobile T1 неправильно изображен флаг США

© Фото : Trump MobileСмартфон Trump Mobile T1
Смартфон Trump Mobile T1 - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© Фото : Trump Mobile
Смартфон Trump Mobile T1
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На корпусе смартфона Trump Mobile T1 изображен флаг США с 11 полосами вместо 13.
  • Смартфон T1 стоимостью 499 долларов поступает покупателям после нескольких переносов сроков начала поставок.
  • В февральских промоматериалах флаг был изображен правильно.
ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. На корпусе смартфона Trump Mobile T1 от американского президента Дональда Трампа изображен флаг США с 11 полосами вместо положенных 13, выяснило РИА Новости, изучив обзоры первых получателей телефона в социальных сетях.
Телефон T1 стоимостью 499 долларов поступает покупателям после нескольких переносов сроков начала поставок. Пока устройства получают преимущественно журналисты и блогеры.
Изображение с портретом президента США Дональдом Трампом на горе Рашмор - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Трамп выложил изображение, на котором он запечатлен на горе Рашмор
Вчера, 01:43
Настоящий флаг США имеет 13 горизонтальных полос, символизирующих 13 первых колоний. На Trump Mobile их на две меньше. Примечательно, что в февральских промоматериалах флаг был изображен правильно, выяснило РИА Новости.
«
"Они даже флаг правильно нарисовать не смогли", - написал один из пользователей.
Другой предположил, что ошибка намеренная, так как по американскому законодательству нельзя зарегистрировать торговую марку с изображением флага США, поэтому надпись "TRUMP MOBILE" под флагом якобы заменяет две недостающие полосы. Однако, даже этот пользователь признал дизайн странным.
Trump Mobile в июне 2025 года объявила о запуске нового телефона золотого цвета под названием T1 и сервиса сотовой связи Trump Mobile, девайс изначально должен был быть выпущен до конца 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Журналист рассказала о фотографии Трампа с Путиным в Пальмовой комнате
Вчера, 05:10
 
В миреСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала