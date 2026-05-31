"Нужно положить конец". В США раскрыли, что на Западе думают о русских

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В некоторых странах Европы распространяются нацистские антиславянские идеи, заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.
"Нужно положить конец этническому и расистскому геноциду. Это тот вид нацизма, который сейчас поддерживают Германия и Великобритания в конфликте против России — расистское утверждение, что люди, говорящие на славянских языках, якобы неполноценны, что они "тараканы", — сказал он.
При этом, по мнению профессора, сегодня России угрожает вся объединенная Европа.
Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, в Европе происходит возрождение нацизма — как на уровне идеологии, которая активно внедряется в общественное мнение, так и в практическом плане в виде поддержки нацистского режима на Украине.