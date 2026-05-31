Норвегия только что присоединилась к "продвинутой ядерной доктрине" — в ней речь, как уничтожить Россию. Саму доктрину продвигает Франция.

Официальный Осло решил забросить шлем викинга за фьорды, чтобы под ядерным парижским зонтиком противостоять нам — в том самом смысле, которого Осло всегда и чурался, и опасался. Норвегия никогда не вела с Россией никаких военных споров. И этот шаг королевства очень четко и очень недвусмысленно показывает, до какой степени идея милитаристской русофобии овладела глобалистским политическим истеблишментом на европейском субконтиненте.

Помимо Норвегии, в этом новом — и исключительно европейском — ядерно-милитаристском альянсе состоят Германия, Швеция, Дания, Польша, Бельгия, Нидерланды и Греция. И не входящая в ЕС (как, собственно, не состоит там и Норвегия) Британия.

С Францией получается десять государств, готовых разместить на своей территории средства доставки ядерных боеголовок и снарядов. Слово "размещение" не должно вводить в заблуждение. Десять государств европейского субконтинента приступили к подготовке ядерных плацдармов для уничтожения нашей страны.

Исключительно на словах такое вот их "присоединение" делается сугубо в "оборонительных целях", и, разумеется, "никакой и ни к кому враждебности". Нужно просто защитить Европу, как вы не понимаете!

То, что "защитить Европу" (как они это понимают) можно, лишь уничтожив Россию, мы предполагали. Теперь мы это осознали.

Европейцы на этой неделе сорвали — в очередной, уже много какой по счету раз — возможность дискуссии по урегулированию кризиса в Донбассе. Саботаж начинает играть в связи с "оборонительным" военным ядерным европейским альянсом совершенно иными красками.

Как и патологическое стремление еще оставшихся от Незалежной территорий оказаться в ЕС/НАТО в связи с новым раундом ядерной эскалации парижского извода становится легко объяснимым.

Киевским живодерам помешало решение о проведении СВО, ход спецоперации, беспримерное мужество наших воинов. Консолидированность нашего народа. Это не пафос, это та реальность, в которой мы все живем. И благодаря которой мы живем.

Стратегия подготовки ядерного апокалипсиса, составленная для нас европейскими глобалистскими элитами, с учетом сделанных на этой неделе объявлений выглядит следующим образом.

Россию втягивают в локальный военный конфликт с Украиной. Далее любым способом — придавливая ли экономику санкциями, расшатывая ли общество пропагандой "общечеловеческих ценностей, прогресса и демократии", глобалисты с помощью их марионеток макронов/мерцев/фон дер ляйен ведут дело к разрушению нашей державы. Ядерное оружие в таком геополитическом контексте больше не средство сдерживания, а аргумент на поле боя. Чтобы от нас и от нашей державы не осталось и камня на камне.

Это не конспирологические фантазии, это цитата из обновленной ядерной доктрины Франции, обнародованной в марте этого года.

Там черным по белому: "вызвать такие разрушения и нанести такой ущерб, чтобы противник не смог бы никакими способами восстановиться".

План был введен в действие на саммите ЕС с участием Украины в ноябре 2013 года.

Страной, весьма процветающей (и по европейским меркам тоже), тогда руководил Виктор Янукович. Франция с Германией процветающей и стабильной тогда Украине отказали в приеме в ЕС.

Не законно избранный президент Украины отказался от членства в Евросоюзе, как лили в уши на Майдане, да и всему миру, а ему, то есть государству, которое он представлял, был дан от ворот поворот. Возник вопрос ценой в несколько миллиардов евро кредитных средств, о которых попросил Янукович. Париж с Берлином сказали, что "таких денег на Украину нет".

Так было на самом деле. Кровавые майданные путчисты, эти творцы мифов и легенд, могут идти лесом в любом нравящемся им направлении. Они пишут свои методички по истории. Пусть пишут дальше.

Эти несколько примеров показывают, что европейское тысячеликое зло медленно, последовательно и методично. И мы обязательно его сокрушим. На тех условиях, что нам и нашей стране кажутся оптимальными. С соблюдением всех правил и всех нюансов. Действуя хирургически и очень решительно.