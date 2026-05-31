Очередь на въезд в российский Ивангород на КПП со стороны эстонского города Нарва

© Кадр видео balticlivecam Очередь на въезд в российский Ивангород на КПП со стороны эстонского города Нарва

Российские таможенники пояснили, почему возникла очередь перед КПП в Нарве

Краткий пересказ от РИА ИИ Перед пунктом пропуска Нарва 1 на эстонской стороне образовалась очередь из желающих попасть в Россию.

Задержки на сопредельной стороне связаны с работой эстонских государственных органов, сообщил начальник таможенного поста МАПП Ивангород Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков.

На российской стороне очередей не было.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Очереди перед пунктом пропуска Нарва 1 на эстонской стороне из желающих попасть в Россию возникли в воскресенье, они связаны с работой эстонских служб, на российской стороне очередей не было, сообщил РИА Новости начальник таможенного поста МАПП Ивангород Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков.

В воскресенье сообщалось, что на въезд в Ивангород выстроилась очередь на КПП со стороны эстонского города Нарва . По кадрам общедоступной трансляции с внешней камеры наблюдения на КПП было видно, что в очереди стояли десятки людей, многие - с чемоданами.

"Перед пунктом пропуска Нарва 1 на эстонской стороне сегодня образовалась очередь из желающих попасть в Россию . Задержки на сопредельной стороне связаны с работой эстонских государственных органов", - сказал он.

Скорюков также сообщил, что на российской стороне очередей не было, таможенный пост МАПП Ивангород работает штатно.