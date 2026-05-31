Российские таможенники пояснили, почему возникла очередь перед КПП в Нарве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Очереди перед пунктом пропуска Нарва 1 на эстонской стороне из желающих попасть в Россию возникли в воскресенье, они связаны с работой эстонских служб, на российской стороне очередей не было, сообщил РИА Новости начальник таможенного поста МАПП Ивангород Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков.
"Перед пунктом пропуска Нарва 1 на эстонской стороне сегодня образовалась очередь из желающих попасть в Россию. Задержки на сопредельной стороне связаны с работой эстонских государственных органов", - сказал он.
Скорюков также сообщил, что на российской стороне очередей не было, таможенный пост МАПП Ивангород работает штатно.
Он отметил, что на основании кадров с камер видеонаблюдения можно предположить, что вечером в воскресенье очередь со стороны эстонского города Нарва составляла порядка 200 человек, ориентировочное время ожидания на вход могло составлять шесть часов.