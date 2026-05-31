Финский политик заявил, что в ЕС устанавливается фашистский режим

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что в ЕС устанавливается фашистский режим, подавляющий свободу слова.
"Сегодня в Европе устанавливается фашистский режим, где свобода слова запрещена. Где свободные СМИ, сообщающие об аресте кандидата в евродепутаты? Ах да, они все работают на режим лжи (главы Еврокомиссии Урсулы - ред.) фон дер Ляйен!" - написал Мема в соцсети Х.
Таким образом политик прокомментировал свою публикацию от 2025 года, когда он был арестован за критику в адрес фон дер Ляйен.