МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Замораживание потолка цен на российскую нефть, которое обсуждается в ЕС, говорит о крахе санкционной политики Запада, заявил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.
"Европейские нефтяные санкции начинают рушиться. Весьма вероятно, что Россия пойдет на эскалацию в отношении Евросоюза, — и это в тот самый момент, когда он будет умолять Москву о поставках энергоресурсов", — написал он в соцсети X.
Эксперт также отметил отсутствие какой-либо стратегии у брюссельских политиков.
В воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что ЕС изучает вопрос временного замораживания потолка цен на российскую нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение при морских перевозках нефти на уровне 60 долларов за баррель. Аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023-го.
С 3 сентября прошлого года Евросоюз снизил потолок до 47,6 доллара за баррель, а с февраля 2026-го — до 44,1 доллара.
В ответ на действия Запада Владимир Путин запретил поставки нефтяной продукции иностранным лицам, если в контрактах упомянут механизм предельной стоимости.