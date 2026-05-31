Рейтинг@Mail.ru
"Будет умолять". Новое решение ЕС в отношении России ужаснуло Запад - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 31.05.2026 (обновлено: 22:00 31.05.2026)
"Будет умолять". Новое решение ЕС в отношении России ужаснуло Запад

Пилкингтон: замораживание потолка цен на нефть из России говорит о крахе санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский аналитик Филип Пилкингтон считает, что обсуждаемое в ЕС замораживание потолка цен на российскую нефть свидетельствует о провале санкционной политики Запада.
  • Экономист отмечает, что европейские нефтяные санкции начинают рушиться.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Замораживание потолка цен на российскую нефть, которое обсуждается в ЕС, говорит о крахе санкционной политики Запада, заявил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.
"Европейские нефтяные санкции начинают рушиться. Весьма вероятно, что Россия пойдет на эскалацию в отношении Евросоюза, — и это в тот самый момент, когда он будет умолять Москву о поставках энергоресурсов", — написал он в соцсети X.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
На Западе запаниковали после жесткого предупреждения Лаврова
Вчера, 18:11
Эксперт также отметил отсутствие какой-либо стратегии у брюссельских политиков.
В воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что ЕС изучает вопрос временного замораживания потолка цен на российскую нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение при морских перевозках нефти на уровне 60 долларов за баррель. Аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023-го.
С 3 сентября прошлого года Евросоюз снизил потолок до 47,6 доллара за баррель, а с февраля 2026-го — до 44,1 доллара.
В ответ на действия Запада Владимир Путин запретил поставки нефтяной продукции иностранным лицам, если в контрактах упомянут механизм предельной стоимости.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
"Пожирает людей". Мендель забила тревогу из-за произошедшего на Украине
Вчера, 16:10
 
В миреРоссияВладимир ПутинМоскваЕвросоюзБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала