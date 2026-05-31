14:16 31.05.2026
Bloomberg: ЕС в рамках антироссийских санкций обсуждает ограничения на минералы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС обсуждает введение ограничений на некоторые минералы, используемые в аэрокосмической отрасли и сфере БПЛА, в рамках 21-го пакета санкций против России.
  • Евросоюз изучает вопрос введения мер экспортного контроля против примерно двух десятков фирм из третьих стран.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ЕС в рамках 21-го пакета санкций против РФ обсуждает вопрос введения ограничений на некоторые минералы, используемые в аэрокосмической отрасли и сфере БПЛА, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Другие предложения по следующему пакету санкций включают в себя торговые ограничения на некоторые критически важные минералы, металлы и руды, используемые в России аэрокосмическом секторе для развития и для разработки БПЛА,... а также таких технологий, как технологии РЭБ", - говорится в публикации.
Евросоюз также изучает вопрос введения мер экспортного контроля против примерно двух десятков фирм из третьих стран, среди которых Китай, Индия, Турция и страны Центральной Азии. Как утверждает агентство, эти компании якобы поставляют РФ товары, на которые наложены ограничения.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
