Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против примерно 20 танкеров, якобы связанных с Россией, пишет Блумберг.
- Под ограничения могут попасть суда, перевозящие сжиженный природный газ.
- Новый пакет санкций вряд ли будет включать полный запрет на морские перевозки из-за позиции ряда стран блока.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций антироссийских санкций рассматривает возможность введения мер против еще примерно 20 танкеров, якобы связанных с РФ, под ограничения могут попасть в том числе суда, перевозящие сжиженный природный газ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Как отмечается, ЕС планирует доработать пакет новых мер и официально предложить их в начале июня.
"Санкции могут быть введены против примерно 20 дополнительных танкеров..., этот режим может быть распространен на суда, перевозящие сжиженный природный газ", - передает агентство.
Как сообщили собеседники агентства, ЕС также намерен принять меры против судов, предоставляющих услуги танкерам. Однако новый пакет вряд ли будет включать полный запрет на морские перевозки, так как ряд стран блока выступают против этого на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, говорится в публикации.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
ЕС продлил на год санкции против России
26 мая, 20:36