СМИ: ЕС обсуждает варианты помощи Euroclear после решения Арбитражного суда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Euroclear и взыскал с ответчика убытки в размере порядка 200 миллиардов евро.
- Банк России добился немедленного исполнения решения суда, направив заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение.
- Евросоюз начал обсуждать варианты помощи Euroclear после решения московского суда.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Евросоюз начал обсуждать варианты помощи крупнейшему европейскому депозитарию Euroclear после того, как Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России обратил к немедленному исполнению решение о взыскании по его иску порядка 200 миллиардов евро с Euroclear, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Позднее суд по заявлению Банка России обратил свое решение к немедленному исполнению, после чего 27 мая ЦБ направил в суд заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения. Адвокат Euroclear сообщил об обжаловании решения по иску ЦБ РФ.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.