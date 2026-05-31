Ефимов: производственное предприятие начали строить в Зеленограде

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Предприятие, которое будет производить приборы радиационного контроля, начали строить в особой экономической зоне "Технополис Москва" в Зеленограде, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Проектом предусмотрено возведение двух корпусов – производственного и административного, которые составят единый комплекс общей площадью почти 19,3 тысячи квадратных метров. Здание будет переменной этажности максимальной высотой 10 этажей. Внутреннее пространство спроектировано с учетом принципов эргономики и эффективности рабочих процессов. В административной части разместятся современные офисные пространства и переговорные комнаты, а производственные помещения оснастят высокотехнологичным оборудованием", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города отметил, что на предприятии будет 200 рабочих мест, а впоследствии их число может вырасти до 500.

В пресс-службе градкомплекса добавили, что на территории предприятия также построят парковку, которая будет оборудована зарядками для электромобилей.

Строительством проекта занимается ООО "Доза Тех". Это дочерняя компания научно-производственного предприятия "Доза", которое разрабатывает и производит оборудование радиационного контроля для атомной, транспортной и медицинской промышленности. На предприятии, которое возводят в Зеленограде, будут производить свыше 600 высокотехнологичных приборов в год, включая дозиметры, радиометры, лабораторное оборудование. В проект планируется инвестировать 1,1 миллиарда рублей, около половины этой суммы уже ушло на реализацию.