12:06 31.05.2026
Ефимов: производственное предприятие начали строить в Зеленограде

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Предприятие, которое будет производить приборы радиационного контроля, начали строить в особой экономической зоне "Технополис Москва" в Зеленограде, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проектом предусмотрено возведение двух корпусов – производственного и административного, которые составят единый комплекс общей площадью почти 19,3 тысячи квадратных метров. Здание будет переменной этажности максимальной высотой 10 этажей. Внутреннее пространство спроектировано с учетом принципов эргономики и эффективности рабочих процессов. В административной части разместятся современные офисные пространства и переговорные комнаты, а производственные помещения оснастят высокотехнологичным оборудованием", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города отметил, что на предприятии будет 200 рабочих мест, а впоследствии их число может вырасти до 500.
В пресс-службе градкомплекса добавили, что на территории предприятия также построят парковку, которая будет оборудована зарядками для электромобилей.
Строительством проекта занимается ООО "Доза Тех". Это дочерняя компания научно-производственного предприятия "Доза", которое разрабатывает и производит оборудование радиационного контроля для атомной, транспортной и медицинской промышленности. На предприятии, которое возводят в Зеленограде, будут производить свыше 600 высокотехнологичных приборов в год, включая дозиметры, радиометры, лабораторное оборудование. В проект планируется инвестировать 1,1 миллиарда рублей, около половины этой суммы уже ушло на реализацию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Зеленограде открылось одно из крупнейших в России комплексов предприятий, производящих стройматериалы.
