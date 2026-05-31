В Пермском крае женщина и трое детей погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 31.05.2026
21:37 31.05.2026 (обновлено: 21:56 31.05.2026)
В Пермском крае женщина и трое детей погибли в ДТП с грузовиком

© РИА Новости / Павел Лисицын
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе в Пермском крае произошло столкновение грузовика MAN и автомобиля "Лада Ларгус".
  • В результате ДТП погибли трое несовершеннолетних и водитель легкового автомобиля.
  • Инцидент произошел около Суксуна, на месте работают сотрудники ГИБДД.
ПЕРМЬ, 31 мая — РИА Новости. Женщина и трое детей погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД России.
По данным ведомства, вечером в воскресенье со стороны Перми в направлении Екатеринбурга по трассе двигался автомобиль MAN в составе полуприцепа. Грузовиком управлял водитель 1977 года рождения. На 113-м километре мужчина не учел дорожные и метеорологические условия и допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем "Лада Ларгус", за рулем которого находилась женщина 1982 года рождения.
"В результате ДТП погибли трое несовершеннолетних и водитель легкового автомобиля, женщина", — рассказали в управлении.
Собеседник отметил, что ДТП произошло на трассе около Суксуна, подробности инцидента уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
От Перми до поселка городского типа Суксун около 160 километров.
ПроисшествияПермский крайПермьЕкатеринбургГИБДД МВД РФ
 
 
