В Пермском крае женщина и трое детей погибли в ДТП с грузовиком

ПЕРМЬ, 31 мая — РИА Новости. Женщина и трое детей погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД России.
По данным ведомства, вечером в воскресенье со стороны Перми в направлении Екатеринбурга по трассе двигался автомобиль MAN в составе полуприцепа. Грузовиком управлял водитель 1977 года рождения. На 113-м километре мужчина не учел дорожные и метеорологические условия и допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем "Лада Ларгус", за рулем которого находилась женщина 1982 года рождения.
"В результате ДТП погибли трое несовершеннолетних и водитель легкового автомобиля, женщина", — рассказали в управлении.
Собеседник отметил, что ДТП произошло на трассе около Суксуна, подробности инцидента уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
От Перми до поселка городского типа Суксун около 160 километров.