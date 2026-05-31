Читать ria.ru в

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи

В Брянской области мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель поселка Суземка в Брянской области пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю, припаркованному у магазина.

Мужчине оказали медицинскую помощь, его доставили в больницу.

Повреждены автомобиль и административное здание, на месте работают оперативные и экстренные службы.

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Житель поселка Суземка Брянской области ранен при ударе дрона ВСУ по автомобилю, припаркованному у магазина, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

"В результате варварских ударов ВСУ ранен житель поселка Суземка. Дроны-камикадзе атаковали автомобиль, припаркованный возле магазина", - написал Ковальчук в канале на платформе " Макс ".

Уточняется, что мужчина получил осколочные ранения. Он доставлен в больницу, оказана необходимая медицинская помощь.