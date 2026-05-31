Рейтинг@Mail.ru
Финансист объяснила, как в России появились "три разных доллара" - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 31.05.2026
Финансист объяснила, как в России появились "три разных доллара"

Финансист Валишвили: сейчас на рынке нет единого курса доллара

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У доллара есть курс ЦБ, курс на внебиржевом рынке и курс в обменниках, сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
  • Множественность сохранится до снятия санкций с финансовой инфраструктуры, рассказала эксперт.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. После отмены биржевых торгов долларом в России сформировалось три разных курса американской валюты. Об этом агентству “Прайм” рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
"Фактически сейчас на рынке нет единого курса доллара. Мы видим курс Банка России, основанный на анализе множества факторов. По этому курсу приобрести доллар невозможно, это некий ориентир для участников рынка и инструмент государственной политики", — пояснила эксперт.
Обмен валюты в банковской кассе - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Финансист объяснила причину роста спроса на доллары
28 мая, 02:17
Таким образом, первый — официальный курс ЦБ — на практике используется в основном для таможни и статистики. Второй — безналичный межбанковский курс на внебиржевом рынке, доступный только банкам и крупным компаниям. Третий — наличный курс в обменниках, который зависит от спроса и предложения в конкретном отделении.
По словам Валишвили, множественность курсов сохранится до снятия санкций с финансовой инфраструктуры. Гражданам при обмене валюты стоит сравнивать предложения разных банков и не ориентироваться на официальный курс.
Пункт обмена валюты в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Финансист посоветовала новую стратегию покупки валюты
26 мая, 02:17
 
ЭкономикаРоссияМери ВалишвилиРЭУ имени Г. В. ПлехановаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ДолларРубль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала