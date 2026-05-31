В ДНР заявили о стабильных запасах топлива, несмотря на атаки ВСУ
17:38 31.05.2026
В ДНР заявили о стабильных запасах топлива, несмотря на атаки ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Машина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запасы топлива в ДНР стабильны, несмотря на участившиеся атаки БПЛА ВСУ на бензовозы.
  • Маршруты доставки топлива перестроены, в приоритетном порядке бензин отпускается для коммунального и социального транспорта.
ДОНЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Запасы топлива в ДНР стабильны, несмотря на участившиеся атаки БПЛА ВСУ на бензовозы, маршруты доставки топлива перестроены, сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков.
"Начну с главного - топливо есть. Запас стабильный. Основная проблема сейчас — доставка его на заправки. Участились атаки вражеских БПЛА на бензовозы — и это создает дополнительные сложности в логистике. Мы уже перестроили маршруты доставки, усилили охрану машин. Работаем круглосуточно, чтобы топливо появилось на всех АЗС", - сообщил Чертков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в приоритетном порядке бензин уже отпускается для коммунального и социального транспорта, в том числе и по талонам.
Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
