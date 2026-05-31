Энергокризис вынуждает ЕС быть реалистами, заявил Дмитриев
14:05 31.05.2026 (обновлено: 14:06 31.05.2026)
Дмитриев: энергокризис вынуждает ЕС быть реалистами и начать исправлять ошибки

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз изучает вопрос временного замораживания потолка цен на российскую нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что энергетический кризис заставляет ЕС быть более реалистичным и исправлять ошибки прошлого.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя новость о возможной заморозке в Евросоюзе потолка цен на российскую нефть, заявил, что энергокризис вынуждает ЕС придерживаться более реалистичного подхода и начать исправлять ошибки.
В воскресенье агентство Блумберг распространило информацию, согласно которой ЕС изучает вопрос временного замораживания потолка цен на российскую нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"Как и предсказывалось, энергетический кризис заставляет ЕС быть большими реалистами и начать исправлять ошибки прошлого. Европе нужна Россия для выживания", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, реагируя на публикацию Блумберг.
Страны G7 с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Затем, официально с 3 сентября прошлого года, ЕС снизил этот потолок до 47,6 доллара за баррель, аналогичные меры приняли Британия, затем Швейцария, Канада, Новая Зеландия. Впоследствии ЕС, Великобритания и Новая Зеландия снизили потолок до 44,1 доллара за баррель.
В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
