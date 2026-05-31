Минобороны Дании признало, что больше датчан придется принуждать к службе

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Министерство обороны Дании признает, что для реализации планов по увеличению числа призывников больше датчан придется принуждать к службе, сообщает датская телерадиокомпания Министерство обороны Дании признает, что для реализации планов по увеличению числа призывников больше датчан придется принуждать к службе, сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на секретный документ МО в ее распоряжении.

Ранее DR сообщила, что план по увеличению числа призывников и новобранцев обойдется министерству обороны Дании примерно в 4 миллиарда долларов. Главком датских ВС Микаэль Хюльдгор предлагает начать призывать по 6,5 тысячи человек ежегодно не с 2033 года, а уже с 2030-го. Затем с 2033 года это число увеличится до 10 тысяч человек, что соответствует каждому шестому 18-летнему жителю Дании, а с 2035-го - до 13 тысяч, или каждого пятого.

"Увеличение числа военнообязанных в указанных количествах может привести к тому, что больше (призывников - ред.) ожидаемо придется заставлять проходить военную службу на основе результатов жеребьевки в день вооруженных сил (призыва - ред.)", - цитирует DR текст документа.

В день призыва военнообязанным рассказывают о возможной карьере в вооруженных силах и альтернативной службе, и решается, кто из них будет служить. Призывники могут пойти на службу добровольно. От числа добровольцев зависит, сколько человек ВС должны будут призвать на обязательную службу. Вторую категорию набирают через жеребьевку.