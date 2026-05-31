07:05 31.05.2026
Минобороны Дании признало, что больше датчан придется принуждать к службе

Датские военные. Архивное фото
  • Министерство обороны Дании признает, что для реализации планов по увеличению числа призывников больше датчан придется принуждать к службе.
  • Главком датских ВС Микаэль Хюльдгор предлагает начать призывать по 6,5 тысячи человек ежегодно не с 2033 года, а уже с 2030-го.
  • С 2033 года число призывников увеличится до 10 тысяч человек, а с 2035-го — до 13 тысяч.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Министерство обороны Дании признает, что для реализации планов по увеличению числа призывников больше датчан придется принуждать к службе, сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на секретный документ МО в ее распоряжении.
Ранее DR сообщила, что план по увеличению числа призывников и новобранцев обойдется министерству обороны Дании примерно в 4 миллиарда долларов. Главком датских ВС Микаэль Хюльдгор предлагает начать призывать по 6,5 тысячи человек ежегодно не с 2033 года, а уже с 2030-го. Затем с 2033 года это число увеличится до 10 тысяч человек, что соответствует каждому шестому 18-летнему жителю Дании, а с 2035-го - до 13 тысяч, или каждого пятого.
"Увеличение числа военнообязанных в указанных количествах может привести к тому, что больше (призывников - ред.) ожидаемо придется заставлять проходить военную службу на основе результатов жеребьевки в день вооруженных сил (призыва - ред.)", - цитирует DR текст документа.
В день призыва военнообязанным рассказывают о возможной карьере в вооруженных силах и альтернативной службе, и решается, кто из них будет служить. Призывники могут пойти на службу добровольно. От числа добровольцев зависит, сколько человек ВС должны будут призвать на обязательную службу. Вторую категорию набирают через жеребьевку.
Ранее DR сообщила, что Хюльдгор предложил создать новый мобилизационный резерв, который в перспективе позволит призвать на службу до 180 тысяч резервистов в случае войны. По подсчетам датского МО, при введении новой системы призыва к 2040 году можно будет собрать резерв из примерно 40 тысяч солдат.
