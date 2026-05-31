04:20 31.05.2026
В Дании предложили создать новый мобилизационный резерв на случай войны

CC BY 2.0 / Ministry of Defence/Armins Janiks / Датские военные
Датские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главнокомандующий вооруженными силами Дании Микаэль Хюльдгор предложил создать новый мобилизационный резерв, который позволит призвать на службу до 180 тысяч резервистов в случае войны.
  • Новая структура будет состоять из двух частей: оперативный резерв на десять лет после окончания срочной службы и другой резерв до 65 лет.
  • План по увеличению числа призывников и новобранцев обойдется министерству обороны Дании примерно в 4 миллиарда долларов.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Дании Микаэль Хюльдгор предложил создать новый мобилизационный резерв, который в перспективе позволит призвать на службу до 180 тысяч резервистов в случае войны, сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на секретные документы министерства обороны Дании в ее распоряжении.
Глава датского МО Троэльс Лунд Поульсен в июне 2025 года заявил, что Копенгаген разрабатывает новый мобилизационный резерв на случай войны или кризиса.
"В случае войны Дания должна суметь призвать на службу 180 тысяч резервистов... К этому стремятся в вооруженных силах и такова рекомендация главкома ВС Микаэля Хюльдгора, который хочет учредить совершенно новый мобилизационный резерв", - сообщает DR.
Согласно документам, предполагается, что новая структура будет состоять из двух частей. В течение десяти лет после окончания срочной службы военнообязанные будут находиться в так называемом оперативном резерве. За этот период их могут единожды призвать снова для проведения учений, а также для того, чтобы освежить знания. По окончании десятилетнего срока датчан переведут в другой резерв, в котором они будут находиться, пока им не исполнится 65 лет.
По подсчетам датского МО, при введении новой системы призыва к 2040 году можно будет собрать резерв из примерно 40 тысяч солдат.
Ранее DR сообщила, что план по увеличению числа призывников и новобранцев обойдется министерству обороны Дании примерно в 4 миллиарда долларов. Хюльдгор предлагает начать призывать по 6,5 тысячи человек ежегодно не с 2033 года, а уже с 2030-го. Затем с 2033 года это число увеличится до 10 тысяч человек, что соответствует каждому шестому жителю Дании, а с 2035-го - до 13 тысяч, или каждого пятого.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
