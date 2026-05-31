Рейтинг@Mail.ru
Лама поздравил буддистов с днем рождения Будды Шакьямуни - РИА Новости, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
00:43 31.05.2026 (обновлено: 00:45 31.05.2026)
Лама поздравил буддистов с днем рождения Будды Шакьямуни

РИА Новости: в буддийском храме в Москве пройдет церемония посвящения в буддисты

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен
Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Геше Йонтен поздравил верующих с праздником Весак, посвященным рождению, просветлению и уходу в Нирвану Будды Шакьямуни.
  • В московском буддийском храме 31 мая пройдут праздничный молебен и церемония посвящения в буддисты.
  • В этот день желающие также могут принять пожизненные нравственные обеты благочестивого мирянина.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) в разговоре с РИА Новости поздравил верующих с днем рождения Будды Шакьямуни и отметил, что в московском буддийском храме в воскресенье пройдет церемония посвящения в буддисты.
Буддисты 31 мая встречают Весак - праздник, посвященный рождению (Джаянти) Будды Шакьямуни (более 2500 лет назад), достижению им полного Просветления (Бодхи) в 35 лет и уходу в Нирвану на 81-м году жизни. Считается, что эти важнейшие для буддистов события произошли в один день, но в разные годы.
Участник I Международного буддийского форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Иволгинском дацане Хамбын Хурэ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Глава управления буддистов рассказал, когда отмечают "буддийское 8 марта"
6 марта, 18:55
"От лица Центрального духовного управления буддистов мы поздравляем всех с днем рождения, просветления и ухода махапаринирвану Будды Шакьямуни. Пусть этот день станет еще одной причиной для накопления благих заслуг, для нашего духовного продвижения, для достижения просветления во благо всех живых существ", - сказал геше Йонтен.
Он отметил, что особенностью этого года стало то, что у калмыков, тувинцев и бурятов, которые следуют разным календарным традициям, праздник выпадает на одну и ту же дату – 31 мая, что случается не всегда.
"Традиционно в столичном буддийском храме "Тубден Шедублинг" в 9 утра состоится праздничный молебен. После для желающих принять буддизм будет даровано прибежище (церемония посвящения - ред.). Также раз в году, именно в Весак, желающие принимают пожизненные нравственные обеты благочестивого мирянина: не убивать, не воровать, не лгать, не прелюбодействовать и не употреблять алкоголь", - заключил собеседник агентства.
Церемония обряда очищения Дугжууба во дворе читинского дацана Дамба Брайбунлинг - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Это свершится при одном условии". Что буддийские монахи предрекли России
17 февраля, 08:00
 
РелигияБуддизмМоскваРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала