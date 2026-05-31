Лама поздравил буддистов с днем рождения Будды Шакьямуни

Краткий пересказ от РИА ИИ Геше Йонтен поздравил верующих с праздником Весак, посвященным рождению, просветлению и уходу в Нирвану Будды Шакьямуни.

В московском буддийском храме 31 мая пройдут праздничный молебен и церемония посвящения в буддисты.

В этот день желающие также могут принять пожизненные нравственные обеты благочестивого мирянина.

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) в разговоре с РИА Новости поздравил верующих с днем рождения Будды Шакьямуни и отметил, что в московском буддийском храме в воскресенье пройдет церемония посвящения в буддисты.

Буддисты 31 мая встречают Весак - праздник, посвященный рождению (Джаянти) Будды Шакьямуни (более 2500 лет назад), достижению им полного Просветления (Бодхи) в 35 лет и уходу в Нирвану на 81-м году жизни. Считается, что эти важнейшие для буддистов события произошли в один день, но в разные годы.

"От лица Центрального духовного управления буддистов мы поздравляем всех с днем рождения, просветления и ухода махапаринирвану Будды Шакьямуни. Пусть этот день станет еще одной причиной для накопления благих заслуг, для нашего духовного продвижения, для достижения просветления во благо всех живых существ", - сказал геше Йонтен.

Он отметил, что особенностью этого года стало то, что у калмыков, тувинцев и бурятов, которые следуют разным календарным традициям, праздник выпадает на одну и ту же дату – 31 мая, что случается не всегда.