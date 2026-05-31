В Курской области за сутки сбили 75 украинских беспилотников - РИА Новости, 31.05.2026
11:00 31.05.2026
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
  • За прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 75 украинских беспилотников различного типа.
  • ВСУ 64 раза применили артиллерию по приграничным районам региона.
  • В результате атак БПЛА есть пострадавшая, повреждена инфраструктура и частные дома, погибших нет.
КУРСК, 31 мая - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 75 украинских беспилотников различного типа, 64 раза ВСУ применили артиллерию приграничным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 30 мая до 09:00 31 мая сбито 75 вражеских беспилотников различного типа. Шестьдесят четыре раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что шесть раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В Курскую областную больницу доставлена 62-летняя женщина, пострадавшая в результате атаки БПЛА. В результате атак в поселке Хомутовка Хомутовского района сгорела хозпостройка, от огня повреждены фасад и кровля частного дома", - добавил глава региона.
По словам губернатора, также в деревне Гирьи Беловского района региона FPV-дрон ударил по территории недействующей Гирьянской школы. В результате атаки в корпусе начальной школы повреждено остекление и кровля.
"В Рыльске повреждено остекление трех квартир. В поселке Юбилейный Курского района повреждено шесть частных домов. В Курске поврежден автомобиль, крыша и фасад двух домов", - сообщил губернатор.
Хинштейн отметил, что погибших нет.
