Силы ПВО за ночь уничтожили 216 беспилотников над регионами России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 216 украинских беспилотников.
- Дроны были сбиты над 11 регионами и Азовским морем.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 216 украинских беспилотников над 11 регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18