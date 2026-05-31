Запорожский депутат рассказал, как чуть не попал под удар беспилотника ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Депутат заксобрания Запорожской области, советник главы Крыма Ренат Карчаа в разговоре с РИА Новости рассказал, что во время последней поездки по региону чуть не попал под удар беспилотника ВСУ, который завис перед его автомобилем в течение пары десятков секунд.
"Я сам столкнулся с тем, что на границе между Херсонской областью и Запорожской мы встретились с беспилотником, который завис перед автомобилем в течение пары десятков секунд", - сказал Карчаа.
По его словам, управлявший беспилотников дроновод в последний момент передумал стрелять по машине и открыл огонь по объектам слева от движения.
"Мне удалось продолжить движение дальше. Хотя легко все могло сложиться иначе", – сказал Карчаа.
По его словам, противник активно перешел к практике дистанционного минирования.
"Разбросанные с беспилотников по проезжей части и обочине мины в последующем реагируют на малейшие электромагнитные изменения в связи с движением автомобилей", - подчеркнул депутат.
Ранее о дистанционном минировании участков трассы сообщили губернаторы Херсонской и Запорожской областей.