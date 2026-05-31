Биолог объяснил, почему не рекомендуется украшать дом ветками березы

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ветки березы с соцветиями могут вызвать у человека ринит и спровоцировать аллергию, поэтому не рекомендуется хранить их дома, рассказал в беседе с РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин.
Украшение дома ветками березы всегда было традицией в праздник Троицы. Православный праздник Троица отмечается на 50-й день после Пасхи, отчего он еще называется Пятидесятницей. В этом году он выпадает на 31 мая. На праздник принято делать венки из травы и цветов, либо особые букеты с березовыми ветвями, которыми украшают дома. В последнее время такое украшение стало неким трендом, многие ставят ветки у себя в квартире без особых поводов.
"Если вы решили украсить дом ветками березы, особенно с сережками, то надо понимать, что если вы используете ветки березы именно с сережками, с соцветиями, которые еще не распустились или уже распускаются, а возможно даже уже раскрылись, то они могут содержать в себе огромное количество пыльцы", - рассказал Филин.
"Дарить человеку, у которого аллергия на пыльцу, или приносить к себе домой такие букеты, это не самый хороший вариант. Надо понимать, что даже если у вас нет аллергии, но вы поставите у себя дома букет с ветками березы, пыльца начнет витать в воздухе, что может привести к риниту. Таким образом можно даже спровоцировать у себя аллергию", - добавил Филин.
По словам специалиста, также существуют и другие риски хранения веток в помещении. Вместе с ветками с улицы в дом можно принести грязь, пыль, яйца насекомых и вредителей, что начнет распространяться по квартире. Кроме того, если поставить ветки березы в воду и не менять ее вовремя, то плесень и бактерии начнут распространяться в воде, что не очень благоприятно влияют на организм человека.
"Если уж вы хотите украсить квартиру букетом из березы, лучше, конечно, собирать ее до того, как сережки полностью сформируются, до того, как они раскроются, а лучше использовать высушенные букеты. Так можно любоваться красивым сухим букетом без риска для здоровья", - порекомендовал биолог.
