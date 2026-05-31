Биолог объяснил, почему не рекомендуется украшать дом ветками березы

Краткий пересказ от РИА ИИ Ветки березы с соцветиями могут вызвать ринит и спровоцировать аллергию, поэтому их не рекомендуется хранить дома.

Вместе с ветками березы в дом можно принести грязь, пыль, яйца насекомых и вредителей.

Если поставить ветки березы в воду и не менять ее вовремя, то плесень и бактерии начнут распространяться в воде.

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ветки березы с соцветиями могут вызвать у человека ринит и спровоцировать аллергию, поэтому не рекомендуется хранить их дома, рассказал в беседе с РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин.

Украшение дома ветками березы всегда было традицией в праздник Троицы. Православный праздник Троица отмечается на 50-й день после Пасхи, отчего он еще называется Пятидесятницей. В этом году он выпадает на 31 мая. На праздник принято делать венки из травы и цветов, либо особые букеты с березовыми ветвями, которыми украшают дома. В последнее время такое украшение стало неким трендом, многие ставят ветки у себя в квартире без особых поводов.

"Если вы решили украсить дом ветками березы, особенно с сережками, то надо понимать, что если вы используете ветки березы именно с сережками, с соцветиями, которые еще не распустились или уже распускаются, а возможно даже уже раскрылись, то они могут содержать в себе огромное количество пыльцы", - рассказал Филин.

"Дарить человеку, у которого аллергия на пыльцу, или приносить к себе домой такие букеты, это не самый хороший вариант. Надо понимать, что даже если у вас нет аллергии, но вы поставите у себя дома букет с ветками березы, пыльца начнет витать в воздухе, что может привести к риниту. Таким образом можно даже спровоцировать у себя аллергию", - добавил Филин.

По словам специалиста, также существуют и другие риски хранения веток в помещении. Вместе с ветками с улицы в дом можно принести грязь, пыль, яйца насекомых и вредителей, что начнет распространяться по квартире. Кроме того, если поставить ветки березы в воду и не менять ее вовремя, то плесень и бактерии начнут распространяться в воде, что не очень благоприятно влияют на организм человека.