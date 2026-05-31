Филолог раскрыл происхождение слова белиберда
06:10 31.05.2026
Филолог раскрыл происхождение слова белиберда

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Слово "белиберда", обозначающее бессмыслицу и вздор, вероятнее всего, возникло как подражание непонятной славянам тюркской речи, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой русского языка РГГУ, доктор филологических наук Игорь Шаронов.
"На самом деле "белиберда" - слово очень интересное. Пытались этимологи обнаружить его происхождение и в общем не нашли его. Пожалуй, что самое близкое - это такое звукоподражание непонятной тюркской речи", - сказал Шаронов.
Как отметил филолог, слово "белиберда" любили использовать писатели XIX века, например, его можно встретить у Николая Гоголя и Михаила Салтыкова-Щедрина.
Распространение слова в то время могло быть связано с освоением Урала, где активно взаимодействовали русская и тюркская культуры.
