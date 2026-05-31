Трамп расширил полномочия посла США в Турции Баррака

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Посол США в Турции Томас Баррак сохранит за собой должность спецпосланника по Сирии, а также возьмет на себя обязанности спецпосланника по Ираку, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Агентство Рейтер 1 февраля передало, что американский предприниматель Марк Савайя, назначенный Трампом специальным посланником по Ираку, покинул свой пост. В субботу госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что срок действия полномочий Баррака в качестве спецпосланника истекает, однако он продолжит играть ведущую роль в администрации американского лидера по вопросам Сирии и Ирака.
"Я рад объявить, что посол США в Турции Том Баррак, который проделал выдающуюся работу, будет назначен специальным президентским посланником по Сирии, а также специальным президентским посланником по Ираку", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
