Трамп расширил полномочия посла США в Турции Баррака - РИА Новости, 31.05.2026
17:56 31.05.2026
Трамп расширил полномочия посла США в Турции Баррака

Трамп поручил послу в Турции и спецпосланнику по Сирии Барраку заниматься Ираком

© AP Photo / Hussein Malla — Посол США в Турции Томас Баррак
Посол США в Турции Томас Баррак. Архивное фото
  • Посол США в Турции Томас Баррак сохранит за собой должность спецпосланника по Сирии и возьмет на себя обязанности спецпосланника по Ираку.
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Посол США в Турции Томас Баррак сохранит за собой должность спецпосланника по Сирии, а также возьмет на себя обязанности спецпосланника по Ираку, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Агентство Рейтер 1 февраля передало, что американский предприниматель Марк Савайя, назначенный Трампом специальным посланником по Ираку, покинул свой пост. В субботу госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что срок действия полномочий Баррака в качестве спецпосланника истекает, однако он продолжит играть ведущую роль в администрации американского лидера по вопросам Сирии и Ирака.
"Я рад объявить, что посол США в Турции Том Баррак, который проделал выдающуюся работу, будет назначен специальным президентским посланником по Сирии, а также специальным президентским посланником по Ираку", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Американский посол разъяснил свое высказывание о легитимности Турции
27 сентября 2025, 13:24
 
В миреСШАСирияИракДональд ТрампМарко Рубио
 
 
