Балицкий назвал удары ВСУ по Энергодару актом ядерного терроризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал удары ВСУ по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару актом ядерного терроризма.
Ранее в воскресенье Балицкий сообщил, что Энергодар подвергся минувшей ночью массированной атаке вражеских БПЛА, один из ударов пришелся по парковке у роддома, еще два беспилотника атаковали транспортный цех Запорожской АЭС.
"Еще одна атака пришлась на многоквартирный дом. В результате возгорания повреждена одна из квартир", - подчеркнул губернатор.