Балицкий назвал удары ВСУ по Энергодару актом ядерного терроризма - РИА Новости, 31.05.2026
14:46 31.05.2026

Балицкий назвал удары ВСУ по Энергодару актом ядерного терроризма

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал удары ВСУ по Энергодару актом ядерного терроризма.
  • В результате атаки БПЛА на город повреждена квартира в многоквартирном доме, а также был удар по парковке у роддома и транспортному цеху Запорожской АЭС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал удары ВСУ по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару актом ядерного терроризма.
«
"Удар в непосредственной близости от ядерного объекта - это акт ядерного терроризма, который не может оставаться без самой жесткой реакции", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Ранее в воскресенье Балицкий сообщил, что Энергодар подвергся минувшей ночью массированной атаке вражеских БПЛА, один из ударов пришелся по парковке у роддома, еще два беспилотника атаковали транспортный цех Запорожской АЭС.
"Еще одна атака пришлась на многоквартирный дом. В результате возгорания повреждена одна из квартир", - подчеркнул губернатор.
