В Ростовской области из-за атак ВСУ 17 домовладений получили повреждения

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Семнадцать домовладений, автомобиль, три магазина и аптека повреждены в поселке Матвеев Курган в Ростовской области в результате ночной атаки ВСУ, сообщила глава Матвеево-Курганского района Дина Алборова.