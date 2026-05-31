В Ростовской области из-за атак ВСУ 17 домовладений получили повреждения

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Семнадцать домовладений, автомобиль, три магазина и аптека повреждены в поселке Матвеев Курган в Ростовской области в результате ночной атаки ВСУ, сообщила глава Матвеево-Курганского района Дина Алборова.
"Оперативная информация о ЧС в поселке Матвеев Курган. Минувшей ночью район вновь подвергся массированной атаке вражеских БПЛА... Предварительные данные об ущербе... пострадали 17 домовладений, один автомобиль, три магазина, одна аптека", - написала Алборова на странице в соцсети "ВКонтакте".