22:09 31.05.2026
Семь человек пострадали при атаке Ирана на базу в Кувейте, утверждают СМИ

Сержант-механик армии США осматривает танк Абрамс M1A2 в Кувейте. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четверо американских военнослужащих и трое подрядчиков получили легкие ранения после атаки Ирана на авиабазу в Кувейте, утверждает телеканал CBS.
  • Все пострадавшие вернулись к службе в течение 24 часов.
  • Центральное командование ВС США заявило, что баллистическая ракета, якобы запущенная Ираном в сторону Кувейта, была перехвачена силами арабской страны.
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Четверо американских военнослужащих и трое подрядчиков, дислоцированные на авиабазе в Кувейте, получили легкие ранения после атаки Ирана на базу, утверждает телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника.
Ранее агентство Блумберг передавало, что около пяти человек, в том числе военные США, на авиабазе Али-эль-Салем в Кувейте получили травмы в результате падения обломков сбитой иранской ракеты, запущенной по авиабазе.
"Четыре американских военнослужащих и три подрядчика получили незначительные травмы в связи с ракетным ударом Ирана по кувейтской авиабазе", - говорится на сайте телеканала.
Как отмечается в сообщении, по словам чиновника, все семеро "вернулись к службе в течение 24 часов".
В четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удар по американской военной базе, с которой, по данным Тегерана, был атакован объект в районе иранского города Бендер-Аббас. Иранская сторона не уточняла, в какой стране располагается эта база. В центральном командовании ВС США позднее заявили, что баллистическая ракета, якобы запущенная Ираном в сторону Кувейта, была перехвачена силами арабской страны.
