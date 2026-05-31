В Ростовской области из-за падения БПЛА загорелось хранилище топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Матвеево-Курганском районе Ростовской области загорелось топливное хранилище частного предприятия.
- Возгорание произошло из-за падения обломков БПЛА.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Топливное хранилище частного предприятия загорелось в результате падения обломков БПЛА в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Сегодня ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что информации о пострадавших не поступало, а жителей близлежащих домов эвакуировали, им ничего не угрожает.
По словам Слюсаря, на место прибыл пожарный поезд, приступивший к тушению.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18