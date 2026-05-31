В Саратовской области при атаке БПЛА повреждены объекты инфраструктуры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Саратовской области была объявлена угроза атаки БПЛА в 2:54 мск.
- По предварительным данным губернатора Романа Бусаргина, при атаке БПЛА повреждены объекты гражданской инфраструктуры, пострадавших нет.
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Объекты гражданской инфраструктуры, предварительно, повреждены в результате беспилотной атаки на Саратовскую область, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Угроза атаки БПЛА была объявлена в регионе в 2.54 мск.
Он отметил, что, предварительно, пострадавших нет.
