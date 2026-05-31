21:03 31.05.2026
Иран и США продолжают обмен посланиями по сделке, заявил Аракчи

Аракчи: Иран и США продолжают обмен посланиями по возможному соглашению

© AP Photo / Frank Franklin II — Аббас Аракчи
Аббас Аракчи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что обсуждения и обмен посланиями между Тегераном и Вашингтоном по поводу возможного заключения соглашения продолжаются.
  • Он добавил, что пока не будет достигнут четкий результат, делать какие-либо суждения невозможно.
ТЕГЕРАН, 31 мая – РИА Новости. Тегеран и Вашингтон продолжают обмен посланиями по поводу возможного заключения соглашения, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Обсуждения и обмен посланиями продолжаются, и пока не будет достигнут четкий результат, делать какие-либо суждения невозможно, а все, что сейчас говорится, - это предположения, и к ним не следует относиться серьезно", - сказал Аракчи, его цитирует иранское агентство Tasnim.
Трамп утром в пятницу по Вашингтону провел брифинг с разведкой, на котором обещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ сообщали, что никакого финального понимания якобы достигнуто не было. В воскресенье газета New York Times утверждала, что Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Тегерану.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
В мире — Иран — Аббас Аракчи — Военная операция США и Израиля против Ирана — США
 
 
