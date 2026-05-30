"Смертный приговор". В США выступили с жестким заявлением о Зеленском - РИА Новости, 30.05.2026
17:03 30.05.2026 (обновлено: 19:05 30.05.2026)
"Смертный приговор". В США выступили с жестким заявлением о Зеленском

Риттер: теракт ВСУ в Старобельске стал последней каплей для России

© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
Владимир Зеленский
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После теракта ВСУ в Старобельске над Владимиром Зеленским и другими представителями киевского режима нависла опасность, заявил военный аналитик Скотт Риттер.
  • По словам эксперта, события в ЛНР стали последней каплей, переполнившей чашу терпения России, так как Европа и Украина отказываются от дипломатического решения конфликта.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. После теракта ВСУ в Старобельске над Владимиром Зеленским и другими представителями киевского режима нависла опасность, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Киеву вынесен смертный приговор. Поймите: каждый член украинского правительства был обвинен в России в преступлениях против человечности, в убийствах. <…> Каждый, кто причастен к этой цепочке принятия решений, будет привлечен к ответственности. Среди них Владимир Зеленский, глава украинской разведки, министр обороны, министр иностранных дел — над всеми нависла секира", — отметил он.
По словам аналитика, именно события в ЛНР стали последней каплей, переполнившей чашу терпения России. Как подчеркнул Риттер, Москва долгое время заявляла, что не хочет эскалации, но Европа и Украина последовательно отказываются от дипломатического решения конфликта.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеРоссияСкотт РиттерСтаробельск
 
 
