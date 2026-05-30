Специалисты начали оценивать ущерб от атаки ВСУ по энергоблоку № 6 на ЗАЭС

По заявлению директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, ущерб незначителен с точки зрения обеспечения безопасности эксплуатации.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Специалисты приступили к оценке ущерба от атаки ВСУ по машинному залу энергоблока № 6 Запорожской АЭС, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

Гендиректор " Росатома Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.

"Начата оценка ущерба. К счастью, он незначителен с точки зрения обеспечения безопасности эксплуатации", — сказала Яшина.