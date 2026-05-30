19:30 30.05.2026 (обновлено: 21:29 30.05.2026)
Специалисты начали оценивать ущерб от атаки ВСУ по энергоблоку № 6 на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты начали оценку ущерба от атаки ВСУ по машинному залу энергоблока № 6 Запорожской АЭС.
  • По заявлению директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, ущерб незначителен с точки зрения обеспечения безопасности эксплуатации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Специалисты приступили к оценке ущерба от атаки ВСУ по машинному залу энергоблока № 6 Запорожской АЭС, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
"Начата оценка ущерба. К счастью, он незначителен с точки зрения обеспечения безопасности эксплуатации", — сказала Яшина.
По словам директора по коммуникациям, подобные атаки создают дополнительные риски для инфраструктуры атомного объекта и персонала, обеспечивающего его безопасную эксплуатацию.
Вооруженные силы УкраиныАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Происшествия
 
 
