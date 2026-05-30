Машзал блока ЗАЭС, куда ударили ВСУ, находится в метрах от реактора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Машинный зал энергоблока №6 Запорожской АЭС подвергся удару дрона ВСУ.
- По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, машинный зал находится в нескольких метрах от реакторного зала.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Машинный зал энергоблока №6 Запорожской АЭС, попавший под удар дрона ВСУ, находится в нескольких метрах от реакторного зала, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
"Удар пришелся довольно близко от самого реакторного зала: буквально несколько метров", - сказала Яшина.