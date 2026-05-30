Машзал блока ЗАЭС, куда ударили ВСУ, находится в метрах от реактора

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Машинный зал энергоблока №6 Запорожской АЭС, попавший под удар дрона ВСУ, находится в нескольких метрах от реакторного зала, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

"Удар пришелся довольно близко от самого реакторного зала: буквально несколько метров", - сказала Яшина.