ЗАЭС после удара ВСУ работает в штатном режиме

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Запорожская АЭС после удара ВСУ по машинному залу энергоблока №6 работает в штатном режиме, все параметры безопасности - под контролем, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
"Станция работает в штатном режиме. Все параметры безопасности контролируются персоналом", - сказала Яшина.