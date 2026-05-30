При ударе дрона ВСУ по энергоблоку ЗАЭС никто не пострадал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА ВСУ зафиксировано попадание в стену машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС.
- Пострадавших и критических разрушений нет.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пострадавших и критических разрушений из-за удара ВСУ по машинному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС нет, сообщила пресс-служба станции.
"Сегодня в результате атаки беспилотного летательного аппарата (ВСУ - ред.) зафиксировано попадание в стену машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС. К счастью, обошлось без пострадавших и критических разрушений", - говорится в сообщении в канале станции на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18