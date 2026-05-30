Радиационный фон на ЗАЭС после удара ВСУ в норме

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Нарушений технологических процессов после удара ВСУ по машинному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС не зафиксировано, радиационный фон - в норме, сообщает пресс-служба станции.
"В настоящее время все системы станции функционируют в штатном режиме. Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм", - говорится в сообщении в канале ЗАЭС на платформе "Макс".
Специалисты проводят обследование места происшествия, уточняет станция.
"Ситуация находится под полным контролем", - добавляет Запорожская АЭС.