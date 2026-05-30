ВСУ впервые целенаправленно атаковали основное оборудование Запорожской АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование Запорожской АЭС.
- Беспилотник ударил по корпусу энергоблока № 6, в результате в стене машинного зала образовалась дыра.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинские боевики впервые намеренно атаковали основное оборудование Запорожской АЭС, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Сегодня днем украинский дрон ударил по зданию энергоблока № 6 и взорвался.
"Можно "поздравить", если так можно выразиться, все мировое сообщество: это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала. В результате <...> в стене <...> образовалась дыра", — сказал Лихачев.
Он подчеркнул, что беспилотник управлялся по оптоволокну, что полностью исключает версию случайного попадания.
"Кажется, многие всерьез не воспринимают атаки на АЭС. Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины и до сих пор думает, что они-то в полной безопасности", — отметил гендиректор "Росатома".
Он добавил, что ВСУ раз за разом переходят границы здравого смысла.
Как рассказали в пресс-службе станции, пострадавших и критических разрушений после удара нет, радиационный фон в норме, все системы работают в штатном режиме.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
