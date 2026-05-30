Международный забег дружбы прошел в рамках "СберПрайм Зеленого Марафона"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более четырех тысяч легкоатлетов из России и Китая в субботу пробежали Международный забег дружбы одновременно в Благовещенске и Хэйхе в рамках благотворительного забега "СберПрайм Зеленый Марафон", сообщает банк.

Расстояние между городами, которые разделяет река Амур, составляет всего около 800 метров. Российская сторона пригласила на спортивный праздник спортсменов из Китая, а сотрудники Сбера пробежали забег дружбы в Хэйхэ. Маршруты проходили по набережным городов параллельно друг другу, символически соединив два берега.

Беговая программа в столице Амурской области включала дистанцию 4,2 километра для взрослых, инклюзивный и детский забеги, северную ходьбу. В инклюзивном забеге на дистанцию вышли более 50 участников разных возрастов.

"В год 185-летия Сбера "СберПрайм Зеленый Марафон" в Благовещенске объединил спортсменов из разных стран и собрал в два раза больше участников, чем в прошлом году. От самых маленьких любителей бега до уже опытных атлетов, у которых за плечами тысячи километров. Вместе с друзьями и единомышленниками из Китая мы показали, что спорт и взаимопомощь не знают границ. Мы открываем лето благотворительным праздником бега и музыки. Эта главная награда сегодня", - приводится в сообщении комментарий председателя Дальневосточного банка Сбербанка Андрея Черкашина.

В организации мероприятий на двух берегах приняли участие около 300 волонтеров. Они помогали бегунам на старте и финише, сопровождали гостей площадки и поддерживали спортсменов на дистанции.

"Спорт помогает объединять людей, помогает поддерживать здоровье. Мы собрались на "Зеленом Марафоне" все вместе. Мы из разных стран, но нас объединяет одна цель – здоровый образ жизни", - сказал участник забега, член делегации провинции Хэйлунцзян Хо Хун Хо, его слова привели в Сбере.

В день забега стартовала акция "Спасаем жизни детей вместе со Сбером". Каждый километр, который пробежал участник марафона, Сбер приравняет к 185 рублям и направит средства в благотворительный фонд "Вклад в будущее", который распределит их между детскими медицинскими центрами России на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.