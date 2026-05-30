Взрыв тяжелой ракеты нанес сильный ущерб космодрому на мысе Канаверал - РИА Новости, 30.05.2026
01:10 30.05.2026
Взрыв тяжелой ракеты нанес сильный ущерб космодрому на мысе Канаверал

Взрыв ракеты New Glenn нанес сильный ущерб космодрому на мысе Канаверал

© Blue OriginВзрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin в ходе запуска на космодроме во Флориде. Кадр из видео
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin на стартовой площадке на мысе Канаверал нанес сильный ущерб космодрому.
  • Взрыв стал ударом по репутации Blue Origin, и ранее полеты ракеты типа New Glenn были прекращены из-за проблем с двигателем.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Взрыв тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin во время испытаний на стартовой площадке нанес сильный ущерб космодрому на мысе Канаверал в штате Флорида в США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"В пятницу фотографии, снятые с высоты, показали груды разрушенных конструкций на земле, при этом устояли только одна башня и резервуар для воды", - говорится в публикации.
Как отмечает агентство, произошедший взрыв стал "сильным ударом" по репутации Blue Origin. В прошлом месяце полеты ракеты типа New Glenn были прекращены из-за проблем с двигателем после того, как компания что не смогла вывести спутник на правильную орбиту.
Администратор аэрокосмического управления США Джаред Айзекман также ранее сообщал, что НАСА будет сотрудничать с партнерами для проведения тщательного расследования инцидента при запуске ракеты. В ходе расследования специалисты оценят влияние инцидента на другие миссии НАСА в ближайшей перспективе и возобновление запусков ракет.
