Взрыв тяжелой ракеты нанес сильный ущерб космодрому на мысе Канаверал

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Взрыв тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin во время испытаний на стартовой площадке нанес сильный ущерб космодрому на мысе Канаверал в штате Флорида в США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"В пятницу фотографии, снятые с высоты, показали груды разрушенных конструкций на земле, при этом устояли только одна башня и резервуар для воды", - говорится в публикации.
Как отмечает агентство, произошедший взрыв стал "сильным ударом" по репутации Blue Origin. В прошлом месяце полеты ракеты типа New Glenn были прекращены из-за проблем с двигателем после того, как компания что не смогла вывести спутник на правильную орбиту.
Администратор аэрокосмического управления США Джаред Айзекман также ранее сообщал, что НАСА будет сотрудничать с партнерами для проведения тщательного расследования инцидента при запуске ракеты. В ходе расследования специалисты оценят влияние инцидента на другие миссии НАСА в ближайшей перспективе и возобновление запусков ракет.