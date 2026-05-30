В Госдуме рассказали, кто сможет претендовать на новую семейную выплату

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Претендовать на новую ежегодную семейную выплату смогут работающие родители с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе, а также родители детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Соцфонд с 1 июня 2026 года начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты. На новую меру социальной поддержки смогут претендовать несколько категорий граждан. Во-первых, подать заявление на выплату можно, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в том регионе, где живет семья", - сказала Стенякина

Она отметила, что на выплату также смогут рассчитывать, например, работающие родители, в число которых входят усыновители, опекуны, попечители с двумя и более детьми.

"Кроме того, подать документы на выплату смогут родители детей до 18 лет или до 23 лет, если они учатся очно в колледже или вузе. Также это смогут сделать родители - граждане РФ , постоянно проживающие в России, являющиеся налоговыми резидентами и не имеющие задолженности по алиментам", - добавила депутат.

Стенякина подчеркнула, что размер выплаты будет зависеть от величины НДФЛ, уплаченного работающим родителем за прошлый год.

"Фактически выплата уменьшит сумму подоходного налога за прошлый период с 13% до 6%", - уточнила она.

По словам парламентария, в 2026 году заявление подается за 2025 год, и сделать это нужно с 1 июня по 1 октября 2026 года. Стенякина объяснила, что существует несколько способов подачи документов: либо через портал "Госуслуги", либо можно зайти в любое МФЦ или лично в отделение Социального фонда России, но большую часть документов Соцфонд запросит самостоятельно.