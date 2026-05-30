Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, кто сможет претендовать на новую семейную выплату - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 30.05.2026
В Госдуме рассказали, кто сможет претендовать на новую семейную выплату

РИА Новости: Соцфонд с 1 июня начнет прием заявок на новую семейную выплату

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Семья. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соцфонд с 1 июня 2026 года начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты.
  • На выплату смогут претендовать работающие родители с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе, а также родители детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении.
  • Размер выплаты будет зависеть от величины НДФЛ, уплаченного работающим родителем за прошлый год, и фактически выплата уменьшит сумму подоходного налога за прошлый период с 13 % до 6 %.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Претендовать на новую ежегодную семейную выплату смогут работающие родители с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе, а также родители детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"Соцфонд с 1 июня 2026 года начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты. На новую меру социальной поддержки смогут претендовать несколько категорий граждан. Во-первых, подать заявление на выплату можно, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в том регионе, где живет семья", - сказала Стенякина.
Родители гуляют с детьми - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Соцфонд рассказал о графике выплаты детских пособий в июне
Вчера, 14:18
Она отметила, что на выплату также смогут рассчитывать, например, работающие родители, в число которых входят усыновители, опекуны, попечители с двумя и более детьми.
"Кроме того, подать документы на выплату смогут родители детей до 18 лет или до 23 лет, если они учатся очно в колледже или вузе. Также это смогут сделать родители - граждане РФ, постоянно проживающие в России, являющиеся налоговыми резидентами и не имеющие задолженности по алиментам", - добавила депутат.
Стенякина подчеркнула, что размер выплаты будет зависеть от величины НДФЛ, уплаченного работающим родителем за прошлый год.
"Фактически выплата уменьшит сумму подоходного налога за прошлый период с 13% до 6%", - уточнила она.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Путин подписал закон о передаче регионами Соцфонду функций по выплатам
25 мая, 20:17
По словам парламентария, в 2026 году заявление подается за 2025 год, и сделать это нужно с 1 июня по 1 октября 2026 года. Стенякина объяснила, что существует несколько способов подачи документов: либо через портал "Госуслуги", либо можно зайти в любое МФЦ или лично в отделение Социального фонда России, но большую часть документов Соцфонд запросит самостоятельно.
"Лично нужно будет принести только некоторые справки, например из вуза, если ребенок-студент старше 18 лет. Тут очень важно понимать то, что право на выплату нужно подтверждать каждый год", - подытожила она.
Отдых в Воронцовском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Юрист рассказал о новых выплатах семьям с детьми в 2026 году
17 мая, 07:34
 
ОбществоРоссияЕкатерина СтенякинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала