В Грайворонском и Белгородском округах из-за атак дронов произошли возгорания, которые были ликвидированы.

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атаке ВСУ, в результате, в частности, загорелась инфраструктура в Грайворонском и Белгородском округах, предварительно, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб региона.

"Пять муниципалитетов атакованы ВСУ . По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в канале оперштаба на платформе " Макс ".

Уточняется, что в Грайвороне от удара дрона загорелся частный дом, возгорание ликвидировано. Также в селе Гора-Подол Грайворонского округа при детонации дрона произошел пожар в складском помещении, он потушен.

Также, по данным оперштаба, в селе Николаевка Белгородского округа при детонации дрона поврежден фасад здания предприятия, в селе Нечаевка от удара беспилотника загорелась кровля складского помещения, возгорание потушено.