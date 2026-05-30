- Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атаке ВСУ.
- В Грайворонском и Белгородском округах из-за атак дронов произошли возгорания, которые были ликвидированы.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атаке ВСУ, в результате, в частности, загорелась инфраструктура в Грайворонском и Белгородском округах, предварительно, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб региона.
Уточняется, что в Грайвороне от удара дрона загорелся частный дом, возгорание ликвидировано. Также в селе Гора-Подол Грайворонского округа при детонации дрона произошел пожар в складском помещении, он потушен.
Также, по данным оперштаба, в селе Николаевка Белгородского округа при детонации дрона поврежден фасад здания предприятия, в селе Нечаевка от удара беспилотника загорелась кровля складского помещения, возгорание потушено.
Отмечается, что повреждения зафиксированы также в Шебекинском, Валуйском и Борисовском округах. Информация о последствиях уточняется.