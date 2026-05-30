Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область дополнительные силы из-за колоссальных потерь.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинские боевики несут огромные потери в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"На фоне колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта из Черниговской области 27-й отдельный полк НГУ", — сказал собеседник агентства.
По данным источника, украинское командование активно использует в Сумской области подразделения, ранее находившиеся в тыловых районах, а также военных, переброшенных из учебных центров.
В Сумской и Харьковской областях действует группировка "Север". За неделю противник потерял на этом участке фронта более 1245 военных, десять боевых бронемашин и 110 авто.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18