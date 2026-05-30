СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в разговоре с РИА Новости назвал слабоумием удар ВСУ по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС.

По его словам, киевский режим, атакуя атомную станцию, ведет себя как безумный глупец и обезьяна с гранатой, "которая с системным упорством стремится оторвать чеку и слепа в прогнозе ближайшего будущего".