20:18 30.05.2026
Российский сенатор назвал удар ВСУ по Запорожской АЭС слабоумием

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
  • Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал удар ВСУ по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС слабоумием.
  • Украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС, но обошлось без пострадавших и критических разрушений, радиационный фон в норме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в разговоре с РИА Новости назвал слабоумием удар ВСУ по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС.
"Ситуация с настойчивыми атаками врага на Запорожскую АЭС показывает слабоумие и пиар на терроре киевского режима", - сказал Кастюкевич.
По его словам, киевский режим, атакуя атомную станцию, ведет себя как безумный глупец и обезьяна с гранатой, "которая с системным упорством стремится оторвать чеку и слепа в прогнозе ближайшего будущего".
Украинский боевой дрон в субботу днем ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался, сообщил ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщали, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
Машзал блока ЗАЭС, куда ударили ВСУ, находится в метрах от реактора
Вчера, 19:18
 
Херсонская областьИгорь КастюкевичАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Происшествия
 
 
