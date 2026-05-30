ВСУ пренебрегли принципами безопасности при ударе по ЗАЭС, заявила Яшина

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска пренебрегли принципами ядерной безопасности, атаковав машинный зал энергоблока №6 Запорожской АЭС, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
"Сложно говорить о конкретном замысле организаторов атаки, однако сам факт удара по объекту атомной станции свидетельствует о пренебрежении принципами ядерной безопасности", - сказала Яшина.
22 июня 2022, 17:18