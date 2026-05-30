МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В распоряжение 101-й отдельной бригады территориальной обороны Украины прикомандировывают пограничников 5-го пограничного отряда Украины в район села Уланово Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Допросы ранее взятых в плен в районе Уланово националистов показали, что в распоряжение 101-й обр ТерО противник прикомандировывает мотивированных военнослужащих из состава 5-го пограничного отряда", — сказал собеседник агентства.