Солдаты механизированной бригады ВСУ массово пытаются перевестись

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ массово пытаются перевестись в другие подразделения.
- Командование относится к ним как к пушечному мясу, что стало причиной попыток перевода.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Военнослужащие 3-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ массово пытаются перевестись в другие подразделения, так как командование относится к ним "как к пушечному мясу", сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Военнослужащие 3-й отдельной тяжёлой механизированной бригады массово пытаются перевестись в другие подразделения ВСУ из-за отношения командования к личному составу как к пушечному мясу", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в сети опубликован рапорт военнослужащего А. Олейника, которого командир 3-й ОТМБр ВСУ подполковник Д. Белый намерен перевести в одно из штурмовых подразделений после попытки перевода в другую бригаду украинской армии.
