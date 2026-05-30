Во Франции связали конфликт на Украине с риском кризиса в Азии

ДЖАКАРТА, 30 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине служит предупреждением о последствиях возможного крупного кризиса в Азии, в том числе в районе Малаккского пролива, заявила министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.