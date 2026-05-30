Во Франции связали конфликт на Украине с риском кризиса в Азии - РИА Новости, 30.05.2026
09:56 30.05.2026
Во Франции связали конфликт на Украине с риском кризиса в Азии

Вотрен: конфликт на Украине служит предупреждением о возможном кризисе в Азии

© AP Photo / Petros KaradjiasТелохранитель возле автомобиля с флагом Франции
Телохранитель возле автомобиля с флагом Франции. Архивное фото
  • Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен заявила, что конфликт на Украине служит предупреждением о последствиях возможного крупного кризиса в Азии.
  • По словам министра, последствия конфликта на Украине ощущаются в Азии и Африке и служат предупреждением о возможных последствиях кризиса в Южно-Китайском море, возле Тайваня и рядом с жизненно важными судоходными маршрутами Малаккского и Ломбокского проливов.
  • Катрин Вотрен подчеркнула, что свобода мореплавания и безопасность ключевых морских путей имеют решающее значение для мировой экономики, международной торговли и устойчивости цепочек поставок.
ДЖАКАРТА, 30 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине служит предупреждением о последствиях возможного крупного кризиса в Азии, в том числе в районе Малаккского пролива, заявила министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
"Агрессивная война против Украины вызывает последствия, которые ощущаются в Азии и Африке. Эти последствия служат предупреждением о том, к чему может привести крупный кризис в Азии, например в Южно-Китайском море, возле Тайваня и рядом с жизненно важными судоходными маршрутами Малаккского и Ломбокского проливов", - заявила Вотрен.
По словам министра, свобода мореплавания и безопасность ключевых морских путей имеют решающее значение для мировой экономики, международной торговли и устойчивости цепочек поставок.
Диалог "Шангри-Ла" проходит в Сингапуре и считается крупнейшим форумом по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
