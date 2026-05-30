Кинофорум "Золотой Витязь" посетили свыше десяти тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • XXXV международный кинофорум «Золотой Витязь» посетили свыше 10 тысяч человек.
  • За две недели работы форума состоялось более 200 киносеансов, а члены жюри и почетные гости были представлены из девяти государств.
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Свыше 10 тысяч человек посетили XXXV международный кинофорум "Золотой Витязь", сообщила РИА Новости пресс-секретарь кинофорума Мария Дубовикина.
"За две недели работы форума состоялось более 200 киносеансов, которые посетили свыше 10 тысяч человек", - сказала Дубовикина.
По словам пресс-секретаря, форум стал настоящим праздником отечественного и мирового традиционного кинематографа, укрепив культурные связи между народами.
"Члены жюри и почетные гости кинофорума были представлены из девяти государств", - подчеркнула она.
Международный кинофорум "Золотой Витязь" уже 35 лет объединяет кинематографистов и деятелей культуры славянских и православных народов под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". Проводится при поддержке министерства культуры РФ. Открылся форум в Севастополе 22 мая. В нем представлены 120 киноработ из 16 стран мира. Торжественная церемония закрытия и награждение лауреатов состоялись 30 мая в театре имени Луначарского.
