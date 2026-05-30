Кинофорум "Золотой Витязь" посетили свыше десяти тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ XXXV международный кинофорум «Золотой Витязь» посетили свыше 10 тысяч человек.

За две недели работы форума состоялось более 200 киносеансов, а члены жюри и почетные гости были представлены из девяти государств.

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Свыше 10 тысяч человек посетили XXXV международный кинофорум "Золотой Витязь", сообщила РИА Новости пресс-секретарь кинофорума Мария Дубовикина.

"За две недели работы форума состоялось более 200 киносеансов, которые посетили свыше 10 тысяч человек", - сказала Дубовикина.

По словам пресс-секретаря, форум стал настоящим праздником отечественного и мирового традиционного кинематографа, укрепив культурные связи между народами.

"Члены жюри и почетные гости кинофорума были представлены из девяти государств", - подчеркнула она.