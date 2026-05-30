В Массачусетсе был слышен сильный грохот, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Сильный грохот был слышен по всему американскому штату Массачусетс, однако точная причина пока не установлена, следует из сообщения телеканала WCVB со ссылкой на местных жителей.
"Зрители со всего Массачусетса сообщают, что в субботу днем услышали громкий хлопок, однако пока неясно, что это было", - говорится на сайте канала.
На этом фоне американский метеоролог Ник Стюарт выложил в своем аккаунте в соцсети X фотографию тепловой сигнатуры со спутника, предположив, что причиной звука может быть вошедший в атмосферу Земли метеор.