США обязались предоставить Ирану доступ к 12 миллиардам долларов, пишут СМИ

22:28 30.05.2026
IRIB: США обязались предоставить Ирану доступ к 12 миллиардам долларов

© REUTERS / WANA/Majid Asgaripour — Мужчина с флагом Ирана в Тегеране
Мужчина с флагом Ирана в Тегеране
© REUTERS / WANA/Majid Asgaripour
Мужчина с флагом Ирана в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщает, что США обязались предоставить Ирану доступ к 12 миллиардам долларов замороженных активов.
  • Доступ к активам должен быть предоставлен в течение 60 дней согласно проекту меморандума о взаимопонимании.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании утверждает, что США обязались предоставить Ирану доступ к 12 миллиардам долларов замороженных активов в течение 60 дней.
"Согласно проекту меморандума о взаимопонимании, США обязались предоставить Ирану доступ к 12 миллиардам долларов его замороженных активов в течение 60 дней", - говорится в сообщении IRIB, опубликованном в соцсети X.
Ранее заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни заявил РИА Новости, что Тегеран добивается от Вашингтона разблокировки всех замороженных иранских активов.
Агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе, передавало, что Иран в своем предложении по урегулированию, состоящему из 14 пунктов, потребовал от США разморозить свои зарубежные активы в 24 миллиарда долларов: половину на первом этапе - при достижении меморандума о прекращении конфликта, оставшуюся часть - позже по итогам переговоров по атому. По первой части суммы агентство сообщало о прогрессе.
