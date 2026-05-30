США обязались предоставить Ирану доступ к 12 миллиардам долларов, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщает, что США обязались предоставить Ирану доступ к 12 миллиардам долларов замороженных активов.
- Доступ к активам должен быть предоставлен в течение 60 дней согласно проекту меморандума о взаимопонимании.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании утверждает, что США обязались предоставить Ирану доступ к 12 миллиардам долларов замороженных активов в течение 60 дней.
Ранее заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни заявил РИА Новости, что Тегеран добивается от Вашингтона разблокировки всех замороженных иранских активов.
Агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе, передавало, что Иран в своем предложении по урегулированию, состоящему из 14 пунктов, потребовал от США разморозить свои зарубежные активы в 24 миллиарда долларов: половину на первом этапе - при достижении меморандума о прекращении конфликта, оставшуюся часть - позже по итогам переговоров по атому. По первой части суммы агентство сообщало о прогрессе.